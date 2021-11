Topman Helmut Marko lijkt (voorlopig) uit te sluiten dat Red Bull een protest indient tegen de achtervleugel van Mercedes, die volgens Red Bull te flexibel is.

Voor de goede orde: de verdenkingen die Red Bull bij de Mercedes-achtervleugel heeft, hebben niks met de illegale DRS van Mercedes-coureur Lewis Hamilton uit de kwalificatie van vrijdag te maken. Red Bull vermoedt namelijk al langer dat de achtervleugel van de Mercedes W12 te flexibel is. Bij snelheden boven de 260 kilometer per uur zou deze naar achter buigen, wat minder luchtweerstand en meer topsnelheid betekent.

De topsnelheid van de Mercedes-bolides is de laatste tijd ook indrukwekkend, en een belangrijk wapen. Enigszins ironisch is de klacht van Red Bull wel. Eerder in het jaar betichtte Mercedes het team van Max Verstappen er juist van een te flexibele achtervleugel te hebben. Toen werden er strengere tests ingevoerd en moest Red Bull haar achtervleugel aanpassen.

Hoewel een Red Bull-delegatie vrijdag bij de FIA aan de bel heeft getrokken, is er geen onderzoek ingesteld. Red Bull heeft zelf ook geen protest ingediend tegen Mercedes’ achtervleugel. Volgens Marko komt dat er – in elk geval op korte termijn – ook niet, zo vertelt hij verscheidene media in de paddock van Interlagos. Red Bull beschikt niet over genoeg bewijs, aldus Marko. Teambaas Christian Horner vertelde Sky Sports F1 ‘na deze race’ geen protest in te dienen.

Red Bull blijft wel duidelijk sceptisch over de achtervleugel van Mercedes. Mercedes-teambaas Toto Wolff reageert in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine, gelaten op de kwestie. “Onderdeel van deze sport is dat je je rivalen niks gunt wat ze performance oplevert. Als je iets ziet waarvan je denkt dat het niet mag, klaag je. Dat is iedereens goed recht. Dat Red Bull geen protest indient, daar heb ik verder dus ook geen emoties bij.”

