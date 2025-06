In de aanloop naar de GP van Spanje werd er veel gezegd en geschreven over de omstreden flexi-wings. Met name McLaren werd ervan verdacht gebruik te maken van buigbare voorvleugels. Tijdens het raceweekend in Barcelona stelde de FIA strengere eisen aan dergelijke onderdelen. Critici die hoopten dat McLaren hierdoor snelheid zou verliezen, kwamen echter bedrogen uit. Na opnieuw een één-tweetje bevestigde Lando Norris dat de regels omtrent flexi-wings niets hebben veranderd.

McLaren-coureur en kampioenschapsleider Oscar Piastri won zondag de Spaanse GP, met teamgenoot Lando Norris vlak achter zich. Het was het derde één-tweetje voor de ‘papaja’s’ en het zevende dubbele podium. Bovendien won McLaren zeven van de afgelopen negen Grands Prix. Daarmee heeft het team uit Woking een voorsprong van ruim tweehonderd punten opgebouwd op de rest van het veld. Je kunt wel spreken van dominantie, om het maar zacht uit te drukken.

Voorafgaand aan de Spaanse GP hoopten rivaliserende teams dat de nieuwe technische richtlijnen, die het gebruik van flexi-wings moesten beperken, een einde zouden maken aan de dominantie van McLaren. Uit de resultaten blijkt echter dat de nieuwe regels weinig impact hebben gehad. Tijdens de FIA-persconferentie na afloop van de race werd Lando Norris gevraagd of er mogelijk andere circuits zijn waar McLaren het gemis van flexi-wings zou gaan merken.

Norris: ‘Regels voor flexi-wings veranderen niets’

“Ik hoop het niet”, antwoordde hij lachend. “Voorlopig doet het team het erg goed. Natuurlijk hebben we ook veel sterke concurrentie. Er waren veel klachten over onze auto, en toen werd het nieuwe technische reglement ingevoerd — maar dat heeft niets veranderd. Het team heeft gewoon uitstekend werk geleverd door ons een geweldige auto te geven; de beste auto op de grid. We zijn er dan ook erg trots op dat we elk weekend met deze auto mogen rijden. Dat compliment aan het team verdienen ze elke dag.”

“Natuurlijk zijn er nog steeds plekken waar we kwetsbaar zijn, vooral in de kwalificatie”, vervolgde Norris met een serieuzere toon. “Daar blijft het ontzettend spannend. Het gaat vaak om honderdsten en duizendsten van een seconde, en ik denk dat dat voorlopig zo blijft. Toch is het duidelijk dat we gemiddeld genomen gewoon de beste auto hebben — in de race lijken we altijd sterker. Dat wil niet zeggen dat de anderen ons niet kunnen inhalen. Onze voorsprong was aan het begin van het jaar waarschijnlijk een stuk groter dan nu. We moeten gewoon ons hoofd koel houden en hard blijven werken.”

