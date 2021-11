De achtervleugel van Mercedes is al de hele dag onderwerp van gesprek bij de technische afdeling van de FIA. Naast de kwestie rondom het DRS-systeem van Lewis Hamilton zijn er ook vraagtekens over de buigzaamheid van de Mercedes-achtervleugel. Red Bull heeft vrijdagmiddag met bewijsmateriaal de zaak aanhangig gemaakt bij de FIA, schrijft het Duitse Auto Motor und Sport (AMuS).

Het vraagstuk doet denken aan het verhaal rondom de flexi-wings van Red Bull eerder dit seizoen. De achtervleugel van Mercedes zou bij een snelheid van 260 kilometer per uur naar achteren buigen, zo meldt teambaas Christian Horner aan AMuS. Volgens de Duitse publicatie heeft een afvaardiging van Red Bull in de persoon van technisch directeur Adrian Newey en hoofdingenieur Paul Monaghan een uur voor de kwalificatie een berg papieren en beeldmateriaal ingeleverd.

“Om Mercedes een kans te geven het recht te zetten”, aldus Horner. Toen bleek dat er in de kwalificatie niets veranderd zou zijn, is de zaak doorgegeven aan de stewards voor opheldering. Er is dus nog geen protest ingediend, benadrukt Red Bull-topman Helmut Marko tegen AMuS. “We moeten nog nadenken over de volgende stap.” Mercedes teambaas Toto Wolff zegt in reactie dat men bij Red Bull “rustig kan gaan protesteren.”

Mercedes lijkt zich meer zorgen te moeten maken over de legaliteit van Hamiltons DRS-systeem in de kwalificatie. Dat voldeed niet aan de regels en diskwalificatie van de kwalificatie dreigt voor Lewis Hamilton. Daarover moeten de stewards zich nog uitspreken.

