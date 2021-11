Lewis Hamilton is opgelucht dat hij weer eens de snelste was in de kwalificatie. De poleposition leverde hem dat niet op vanwege het sprintformat in Brazilië, maar dat maakt het gevoel er niet minder om bij de Brit: “Het voelt als de eerste.”

Hamilton liet in de eerste vrije training, meteen de enige van de vrijdag, zien dat de snelheid er goed in zat. In de kwalificatie trok hij die lijn door en zette hij de een na de andere snelle rondetijd neer. Zijn eerste ronde in Q3 was al goed genoeg voor de eerste startplek voor de sprintkwalificatie, maar in zijn allerlaatste run verbeterde hij nog met een tiende. Hij was daarmee ruim vier tienden sneller dan Max Verstappen, al wordt de Brit ook wat geholpen door een nieuwe interne verbrandingsmotor.

“Ik ben blij om weer in Brazilië te zijn”, zegt de duidelijk opgeluchte Hamilton na de kwalificatie. “Iemand die hier werkt zei net nog dat ik de Senna-kleuren wat vaker moet dragen, want het is de eerste poleposition in een lange tijd”, verspreekt de Brit zich. De poleposition wordt pas zaterdag aan de winnaar van de sprintkwalificatie toebedeeld, Hamilton moet het nu doen met de Speed King Award. De laatste keer dat Hamilton vanaf de daadwerkelijke poleposition vertrok, was in Hongarije.

Foto: Motorsport Images

“Ik wil graag het team bedanken”, vervolgt Hamilton. “Zij hebben heel hard doorgewerkt. Ze gaan van race naar race, bouwen de auto steeds opnieuw op. De hoeveelheid manuren die daar in zitten is gestoord. Het was een goede kwalificatiesessie. Ik ben er super blij mee. We hebben wel de gridstraf nog, maar we zullen alles geven.”

De nieuwe interne verbrandingsmotor leverde Hamilton vijf plaatsen gridstraf op, maar die zullen pas voor de race van zondag toegevoegd worden. De sprintkwalificatie mag hij dus vanaf de eerste plek starten, maar hij kan zondag hooguit vanaf de zesde plaats starten bij een zege in die sprintkwalificatie. Dat de Mercedes zo sterk is op Interlagos zou Hamilton moeten helpen, al weet hij ook dat het een uitdaging wordt om in te halen.

“Het is niet makkelijk om te volgen”, legt Hamilton uit. “Ik neem aan dat Max nu vanaf pole start. Het zal lastig worden om hem bij te halen, maar ik zal mijn best doen om door het veld te rijden. Ik weet niet wat morgen ons zal bieden, ik hoop dat het weer wat beter zal zijn. Dat zal het voor iedereen lastig maken. Het is gek dat het zo lang heeft geduurd”, komt hij nogmaals terug op het feit dat hij de ‘poleposition’ pakte. “Het voelt als de eerste”, sluit hij af.