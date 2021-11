Lewis Hamilton hangt mogelijk een diskwalificatie boven het hoofd omdat zijn DRS-systeem niet aan de technische reglementen van de FIA voldeed. Max Verstappen moet zich ook melden bij de stewards. Zaterdagochtend komt er definitief uitsluitsel over de kwestie.

De Brit was tijdens de kwalificatie vrijdag vier tienden sneller dan Max Verstappen en zou de sprintkwalificatie dus als eerste mogen starten. Daar komt nu mogelijk verandering in, aangezien de stewards Hamilton en Mercedes op het matje hebben geroepen.

“De bovenste verstelbare standen van de achtervleugel van wagennummer 44 werden gecontroleerd op naleving van artikel 3.6.3 van het Technisch Reglement”, laat Jo Bauer, de technisch afgevaardigde van de FIA, in een document weten. “Aan de vereiste voor de minimale afstand is voldaan. Maar aan de eis voor het maximum van 85 mm, wanneer het DRS-systeem is geactiveerd en getest in overeenstemming met TD/011-19, is niet voldaan. Ik verwijs deze kwestie naar de stewards ter overweging.”

Het gat tussen het bovenste en onderste deel van de DRS-vleugel zou dus groter zijn geweest dan toegestaan. Dat moet namelijk minimaal 10 mm zijn, maar mag dus niet groter dan 85 mm zijn.

Mochten de stewards besluiten dat de regels inderdaad overtreden zijn, dan zou hij gediskwalificeerd kunnen worden van de kwalificatie. Daarmee zou hij niet als eerste, maar als laatste aan de sprintkwalificatie van zaterdag beginnen. Daarmee zou ook de race op zondag in gevaar kunnen komen voor de titelkandidaat. Hij heeft dan namelijk een gridstraf van vijf plaatsen te incasseren en de laatste startplek biedt dan weinig perspectief, zeker aangezien Max Verstappen in geval van diskwalificatie de eerste startplek voor de sprintkwalificatie zou overnemen. Een andere mogelijkheid is dat Hamilton vanuit de pitstraat moet starten, dit omdat zijn achtervleugel aangepast dient te worden.

Ook Verstappen naar stewards

De stewards hebben vrijdagavond lange tijd vergaderd over de kwestie, om 22.00 uur plaatselijke tijd meldde de FIA dat er zaterdagochtend definitief besloten over het wel of niet diskwalificeren van Lewis Hamilton. “De vergadering is uitgesteld omdat er op dit moment bewijsmateriaal is dat niet beschikbaar is voor de stewards.”

Daarmee wordt gedoeld op Max Verstappen, op beelden is te zien dat hij vlak na de kwalificatie de achtervleugel van zijn eigen auto en die van Hamilton bekijkt. Daarbij raakt hij ook de kort de vleugel van de Mercedes aan, dat is in strijd met de parc fermé-regels. Al lijkt het onwaarschijnlijk dat hij daarmee de DRS van Hamilton mogelijk heeft beschadigd met de te grote opening als gevolg. De achtervleugel is voorlopig van de auto gehaald en gesealed tot er een beslissing wordt genomen.

