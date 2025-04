Oscar Piastri verwacht niet dat de aankomende strengere tests voor de vleugels in Spanje een negatieve impact zullen hebben op McLaren. De renstal kwam de afgelopen tijd weer onder de aandacht voor hun controversiële achtervleugel, maar binnen McLaren zelf wordt er amper over het onderdeel gesproken. Wel waarschuwt Piastri dat de voorsprong van zijn renstal op de rest van het veld niet groot genoeg is om het rustig aan te doen.

Na de GP Japan kwam de controversiële achtervleugel van McLaren weer onder de aandacht. Op sociale media circuleren beelden waarop duidelijk te zien is dat de achtervleugel op de MCL39 doorbuigt onder aerodynamische druk. Ook Max Verstappen viel de McLaren-vleugel op, al focust de Nederlander zich liever op zijn eigen auto.

LEES OOK: Verstappen over controversiële McLaren-vleugel: ‘Iedereen kan het zien’

‘Zullen hele jaar sterk zijn’

Vanaf de GP Spanje worden er in ieder geval extra tests uitgevoerd om de flexibiliteit van de (voor)vleugels te beperken. McLaren zelf maakt zich geen zorgen dat ze een nadeel zullen ondervinden van het strengere testbeleid. “Ik heb er zeker het vertrouwen in dat we het hele jaar sterk zullen zijn”, vertelt Oscar Piastri over de aankomende strengere tests. “Ik denk niet dat er veel zal veranderen.”

LEES OOK: Norris nodigt Verstappen uit om MCL39 te testen: ‘Kijk uit naar zijn teleurstelling’

Piastri is zeker niet de enige binnen McLaren die zich geen zorgen maakt. “Ik heb er niet al te veel over gesproken met het team om eerlijk te zijn. Dat zegt al genoeg. We zien het wel wanneer we in Spanje aankomen, maar we hebben nog veel races te gaan voor die tijd. Ik denk dat we het hele jaar wel sterk zullen zijn.” Toch waarschuwt de Australiër dat McLaren niet op hun lauweren kan rusten. “We hebben momenteel de snelste auto, maar onze voorsprong is niet groot genoeg om achterover te leunen en niet te verbeteren.”

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.