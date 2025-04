Max Verstappen won met een kleine voorsprong op Lando Norris de Japanse Grand Prix. De Nederlander concludeerde zelf na de race dat zijn voorsprong veel groter zou zijn geweest, als hij in de McLaren-bolide had gereden. Norris reageert op de uitspraken van Verstappen en nodigt de wereldkampioen uit om zelf tot de conclusie te komen dat de MCL39 helemaal niet zo’n ‘raket’ is.

Max Verstappen liet in Japan zien niet altijd de beste auto nodig te hebben om een Grand Prix te winnen. De Nederlander reed onbedreigd naar de overwinning op Suzuka, ook al kwamen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri wel binnen drie seconden van de racewinnaar over de finishlijn. “Ik ben erg blij met wat ik heb gedaan”, zei Verstappen gelijk na de race. “Maar ik wil niet eens denken aan wat ik had kunnen doen als ik in die andere auto (de McLaren, red.) had gezeten. Dan had je me gewoon niet gezien!”

Teleurstelling

Een week later worden de uitspraken van Verstappen aan Lando Norris voorgelegd. Norris is het niet met Verstappen eens dat hij in een veel snellere auto zit. “Hij (Verstappen, red.) is van harte welkom om onze auto te testen wanneerhij wil”, vertelt de McLaren-coureur aan ESPN. “Ik kijk ernaar uit om de teleurstelling op zijn gezicht te zien, wanneer hij dan weer uitstapt.”

LEES OOK: Norris worstelt: ‘Ik voel me niet op mijn gemak’

Verstappen reageert op zijn beurt ook op zijn eerdere conclusie over de MCL39, en houdt voet bij stuk. “Ik maakte geen grapje”, aldus de viervoudig wereldkampioen. “Ik kreeg de vraag: wat zou je in een andere auto hebben gedaan (in Japan, red.)? Ik geef dan een eerlijk antwoord. Maar ik zei ook al meteen dat dat toch niet gaat gebeuren, dus speculeren heeft geen enkel nut. Ik werk gewoon met mijn team om mijn eigen auto te verbeteren.”

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.