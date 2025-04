Lando Norris worstelt met de McLaren-bolide van dit jaar en dat probleem is ook voor komend weekend niet opgelost. Dat blijkt in Bahrein, voorafgaand aan de vierde Grand Prix van het seizoen. “Ik voel me niet op mijn gemak.”

Dat de MCL39 de beste auto van het veld is, daarover zijn vriend en vijand het in de Formule 1 wel eens. Ook Norris erkent dat McLaren over een snelle bolide beschikt, een bolide waarmee hij voor de wereldtitel kan gaan ondanks dat hij er nu nog mee worstelt. Maar de Brit herhaalt in Bahrein wat hij voorafgaand aan de Japanse Grand Prix, waar hij als tweede eindigde achter Max Verstappen, ook al zei: de auto ligt hem niet.

“Het was in Japan al tricky, ik kan er nog steeds niet helemaal bij. Met het team zoek ik naar de beste manier om met de auto om te gaan, maar er zijn nog altijd dingen waar we geen antwoord op hebben. Je wilt een seizoen perfect beginnen, alles weten, hoe je de kwalificatie en de race in moet gaan. Maar dat punt heb ik nog steeds niet bereikt.”

Dat hij worstelt, betekent evenwel niet dat Norris in paniek is. De Brit leidt het wereldkampioenschap met een punt voorsprong op Verstappen en ziet heus licht aan het einde van de tunnel. “Het gaat zeker niet slecht. Ik zit er niet mijlenver vanaf, maar ben nog steeds niet op het niveau waar ik wil zijn qua comfort in de auto.”

