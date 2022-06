Max Verstappen heeft in Canada zijn zesde overwinning van het Formule 1-seizoen behaald. Het was zeker geen gemakkelijke race: Carlos Sainz maakte het de Nederlander lastig in de slotfase van de race, maar moest toezien hoe de kampioenschapsleider hem van zijn eerste zege afhield. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez viel uit met motorproblemen.

Na een natte zaterdag was het zondag weer droog en zonnig in Canada, waar de meeste coureurs dan ook kozen voor de mediums bij de start. Veel ogen waren bij de start gericht op de eerste startrij, waar Fernando Alonso gebrand was om de leiding direct over te nemen van Max Verstappen.

Daar slaagde de Alpine-coureur niet in vanwege de raketstart van de Nederlander. Alonso moest zo zijn vizier eerder op zijn spiegels richten, waar landgenoot Carlos Sainz meteen aandrong. Met de DRS was het niet heel lastig voor de Ferrari-coureur om Alonso in te halen, al bleef de tweevoudig wereldkampioen nog wel pushen met Lewis Hamilton op zijn staart.

Twee coureurs moesten aan een inhaalrace beginnen: Sergio Pérez en Charles Leclerc. Beide coureurs hadden wat plekken goedgemaakt bij de start, maar voor de Red Bull-coureur eindigde de race al vroegtijdig: in ronde 9 van de 70 viel hij stil met motorproblemen met een virtuele safetycar tot gevolg. Verstappen en Hamilton maakten van de gelegenheid gebruik om een pitstop te maken voor de harde band, Sainz en Alonso reden langer door.

Tsunoda zorgt voor spannende slotfase

Tien ronden later volgde nog een VSC nadat Mick Schumacher zijn Haas met problemen naast de baan moest parkeren na een goede vertoning in de race. Sainz kon nog binnen de VSC een pitstop maken, voor Alonso pakte de timing verkeerd uit en hij bleef dus opnieuw buiten en viel makkelijk ten prooi aan Sainz en Hamilton.

Leclerc, die aan een sterke opmars bezig was, kwam in ronde 42 de pits in. Het was een slechte pitstop van de Scuderia waardoor hij achter Daniel Ricciardo op de twaalfde plek terugkwam. Een ronde later kwam Verstappen voor zijn tweede pitstop binnen, opnieuw voor een setje van de harde band. Hij kwam achter Hamilton terecht, tot woede van de Nederlander. Dat was echter overbodig: Hamilton dook, nadat Verstappen hem had ingehaald, de pitstraat in.

Na een wat rustige fase in de race parkeerde Yuki Tsunoda zijn AlphaTauri in de muur in bocht 2 na zijn pitstop, wat in een safetycar resulteerde. Sainz kreeg zo de kans om ook een tweede pitstop te maken en het gevecht aan te gaan met Verstappen.

Verstappen had een prima herstart, maar kon Sainz niet van zich afschudden. De Ferrari-coureur had genoeg om binnen de DRS-afstand te blijven en de druk er vol op te zetten bij de kampioenschapsleider. Ronde na ronde werd de Ferrari door de DRS naar de Red Bull gezogen, maar een echte aanval zat er telkens niet in voor Sainz, ook niet toen hij in de laatste ronde dicht achter Verstappen zat.

Zo moest Sainz na zeventig ronden op Circuit Gilles Villeneuve toezien hoe Verstappen hem van zijn eerste Formule 1-zege afhield. Lewis Hamilton mocht als nummer drie mee naar het podium en troefde zo teamgenoot George Russell af. Voor Alonso eindigde de middag toch wat teleurstellend: hij kwam als zevende over de streep, achter Leclerc en teamgenoot Esteban Ocon. Valtteri Bottas, Guanyu Zhou en Lance Stroll completeerden de top tien.

Verstappen breidt zijn voorsprong door de uitvalbeurt van zijn teamgenoot en de lagere score voor Leclerc uit en staat nu op 175 punten. Pérez staat nog altijd tweede op 129 punten, gevolgd door Leclerc op 126.

Na deze doubleheader krijgen de teams en coureurs een weekje vrijaf om op adem te komen. Van 1 tot en met 3 juli vindt dan de Grand Prix van Groot-Brittannië plaats op Silverstone.