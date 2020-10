De Formule 1 is na 14 jaar weer terug op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari voor de Grand Prix van Emilia Romagna, een driedaags evenement met een trainingssessie en kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Lukt het Mercedes om dit weekend zijn zevende constructeurstitel op rij veilig te stellen? Verslaggever Daan de Geus is in Bologna, volg hier de laatste updates.