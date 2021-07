Voor de laatste Grand Prix voor de zomerstop is de Formule 1 traditiegetrouw neergestreken in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het zal nog veel gaan over Silverstone maar de vraag is vooral, slaan Max Verstappen en Red Bull terug na de deceptie in Engeland? Verslaggever André Venema is in Boedapest, volg hier ons liveblog.

