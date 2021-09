Na Spa en Zandvoort is het F1-circus deze week opnieuw op een klassiek circuit beland. In Monza wordt de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Italië vervolgd. Verslaggevers André Venema en Daan de Geus zijn in Monza, volg hier ons liveblog.

