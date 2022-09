De derde in een reeks van drie klassiekers, na Spa en Zandvoort is het dit weekend de beurt aan Monza. Duizenden tifosi zullen op de Grand Prix van Italië afkomen, maar of Ferrari op het Autodromo Nazionale di Monza hun verwachtingen kunnen waarmaken? Max Verstappen jaagt na Frankrijk, Hongarije, België en Nederland op zijn vijfde zege op rij.

