De Formule 1 keert terug op het Suzuka International Circuit en met een mogelijke titel in het vooruitzicht voor Max Verstappen en Red Bull samen met Honda, belooft het een bijzonder weekend te worden in het racegekke Japan. Onze verslaggevers André Venema en Daan de Geus zijn ter plaatse, volg alle actie hier via ons liveblog!

