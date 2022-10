Na flink wat chaos en verwarring is Max Verstappen in Japan voor de tweede keer wereldkampioen geworden. De race werd onderbroken door de regen waardoor minder punten werden verwacht, maar omdat de race hervat is zijn er volledige punten uitgedeeld en is Verstappen voor de tweede maal op rij tot wereldkampioen gekroond.

Chaotisch, zo laat de start van de Grand Prix van Japan zich omschrijven. Op het natte Suzuka behoudt Verstappen met moeite de eerste plaats, maar achter hem onttrekt zich een ware chaos. Zo bezoekt Sebastian Vettel de grindbak in bocht 1, crasht Carlos Sainz zijn Ferrari op hoge snelheid en zet Alexander Albon zijn Williams met motorproblemen na contact naast de baan. De regen wordt heviger en achter de safetycar beklaagt Verstappen zich over het zicht: rode vlag.

Het hele veld stelt zich in de pitstraat op en wacht op de herstart. Die moet er na ruim dertig minuten komen, maar wordt door de verslechterende omstandigheden uitgesteld. De raceklok tikt ondertussen door waardoor de volledige race-afstand van 53 ronden al niet meer mogelijk is. Ruim twee uur na de oorspronkelijke start gaat het veld weer achter de safetycar de baan op, met slechts veertig minuten de tijd om er alsnog een race van te maken.

De baan is dan nog nat, maar Sebastian Vettel en Nicholas Latifi gokken het meteen op de intermediates die snel blijken: de rest van de coureurs volgt al snel. Vettel en Latifi winnen er veel posities mee en staan plots in de top-tien terwijl Esteban Ocon Lewis Hamilton rondenlang achter zich houdt en als vierde over de streep komt. Vooraan kan Verstappen makkelijk wegrijden van Leclerc, die de druk van Sergio Pérez weerstaat en tweede wordt.

Na de race ontstond er flinke verwarring of Verstappen kampioen was geworden. Er werd gedacht dat, omdat de race onderbroken werd door de regen, er minder punten uitgedeeld zouden worden. Daardoor zou Verstappen nog géén wereldkampioen worden, maar de Formule 1 kende volledige punten toe, waardoor Verstappen – tot zijn eigen verbazing – voor de tweede keer op rij wereldkampioen is geworden. Dit omdat Leclerc terugviel tot de derde plaats na een tijdstraf van vijf seconden, waarmee Verstappen tien punten uitliep waar hij er acht voor nodig had.