Max Verstappen en Sergio Pérez starten de Grand Prix van Japan vanaf de voorste rij. Welke coureurs op de startopstelling moeten we in de gaten houden tijdens de race over het prachtige asfaltlint van Suzuka?

Dat Verstappen vooraan start is tegenwoordig niet meer zo verrassend, maar voor zijn teamgenoot is dat wel het geval. De Mexicaan kwalificeerde zich na 20 races pas weer naar de voorste startrij. De laatste keer was in Miami, mei vorig jaar. In België begon hij weliswaar de Grand Prix vanaf P2, maar dat was pas nadat hij een plek was opgeschoven vanwege een penalty van zijn teamgenoot.

Daarachter vinden we een mix van coureurs die allemaal kans maken op een podiumplek. Lando Norris wil zijn huzarenstukje van vorig jaar nog eens herhalen en dat is heel goed mogelijk vanaf P3. Ook Carlos Sainz wil natuurlijk zijn mooie podiumreeks voortzetten. De Spanjaard stond immers dit seizoen in elke race waaraan hij deelnam op het podium. Vlak ook zeker de sluwe Fernando Alonso vanaf P5 niet uit en kan Oscar Piastri nog verrassen vanaf P6? De McLaren-coureur gaf aan geen goede kwalificatie te hebben gereden, maar de snelheid is natuurlijk wel aanwezig in zijn bolide.

Publiekslieveling

Op de tiende startplaats vinden we publiekslieveling Yuki Tsunoda. De Japanner perste alles uit zijn VCARB en haalde heel knap Q3. Teamgenoot Daniel Ricciardo staat naast hem op de grid en beide coureurs zouden in de punten moeten kunnen eindigen.

Achter hen staan respectievelijk Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas en Alex Albon. Ook zij azen op punten in Japan. Die kans is best aanwezig omdat er geregeld coureurs uitvallen in Suzuka omdat ze zich verslikken tijdens een inhaalpoging in de chicane of in de eerste bocht. Let daarom ook vooral op bij de start, want in de eerste verraderlijke doordraaier hebben we in het verleden geregeld coureurs in de rondte zien gaan.

Startopstelling Grand Prix van Japan