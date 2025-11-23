Viva Las Vegas! Max Verstappen heeft vanochtend vroeg optimaal geprofiteerd van een inschattingsfout van Lando Norris bij de start en de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam geschreven. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull rijdt een foutloze race en komt geen moment in de problemen. Voor Verstappen is het na 2023 de tweede keer dat hij de race in de gokhoofdstad van de wereld wint.

Lando Norris houdt de schade beperkt. Hij finisht eindigt uiteindelijk als tweede en loopt daardoor in de WK-stand dus zelfs verder uit op zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, die slechts vijfde wordt.

Hierbij, de Grand Prix van Las Vegas in vogelvlucht.

RONDE 1/50: Het is koud, maar droog in Las Vegas. Lando Norris is vanaf pole uiterst agressief en stuurt zijn McLaren meteen naar de binnenkant om Max Verstappen de weg te versperren, maar mist daardoor wel zijn rempunt voor bocht 1. Verstappen profiteert en pakt de leiding, ook George Russell gaat voorbij de leider in de WK-stand.

In de achterste gelederen is het ook even chaos troef. Gabriel Bortoleto ramt onbeholpen Lance Stroll. Voor beiden betekent het einde race. Lewis Hamilton kan mede daardoor oprukken naar P12. Overigens is ook Oscar Piastri ongelukkig, hij wordt geraakt door Liam Lawson en zakt naar P7.

VIDEO: Bekijk hier de beelden van de chaos bij de start van de GP in Las Vegas

RONDE 2/50: Er ligt rommel op de baan door de gebeurtenissen op de start, waardoor de wedstrijdleiding besluit tot een VSC-situatie. Het gat tussen Verstappen en Russell ligt iets boven de seconde.

RONDE 10/50: Verstappen leidt voor Russell, die buiten DRS-afstand zit. Het gat is zo’n anderhalve seconde. Lando Norris rijdt op zijn beurt weer op een kleine drie seconden van Russell. Top-10: Verstappen, Russell, Norris, Sainz, Hadjar, Piastri, Leclerc, Bearman, Alonso, Hülkenberg.

Piastri ongelukkig

RONDE 13/50: Piastri rijdt vooralsnog ongelukkig en verremt zich bijna bij het opkomen van de Strip. Charles Leclerc profiteert dankbaar en pakt even later de zesde plaats. Even later moet ook Isack Hadjar eraan geloven, Leclerc naar P5.

RONDE 14/50: Alexander Albon raakt met zijn achterkant de achterkant van de Ferrari van Lewis Hamilton en rijdt met schade naar de pits. De tweede VSC-situatie is het gevolg vanwege rommel op de baan. Kimi Antonelli krijgt een tijdstraf van vijf seconden voor een valse start, zijn Mercedes-teamgenoot George Russell klaagt over problemen met de stuurbekrachtiging.

RONDE 18/50: George Russell komt naar binnen voor zijn eerste pitstop en wisselt de mediumbanden in voor de harde compound. Hij komt in zevende positie terug de baan op, achter Hadjar. Lando Norris krijgt daardoor ineens vrije lucht en rijdt in tweede positie, op drie seconden van Verstappen.

RONDE 23/50: Lando Norris maakt zijn eerste stop en komt net achter Russell terug op de baan, in P4. Verstappen leidt nu met bijna twintig seconden voorsprong op Leclerc. Beiden moeten vanzelfsprekend nog hun eerste stop maken. De race ontwikkelt zich voorspoedig voor de viervoudig wereldkampioen van Red Bull.

Trage pitstop Verstappen

RONDE 26/50: Verstappen maakt zijn pitstop voor de harde banden, die allesbehalve naar wens verloopt. Het loopt met een sisser af, hij komt evengoed met ruim een seconde voorsprong (dus buiten DRS-bereik) op Russell terug op de baan.

RONDE 35/50: Lando Norris gaat op het lange rechte stuk bij start/finish met behulp van DRS langs George Russell. De jacht op Max Verstappen is geopend, zo klinkt het strijdlustig op de boordradio. De marge is zo’n vijf seconden.

RONDE 43/50: Norris loopt geen spat in op Verstappen, die probleemloos naar de zege rijdt. Achter Norris is de stand van zaken als volgt: Russell, Antonelli, Piastri, Leclerc, Sainz, Hadjar, Hülkenberg, Hamilton.

Weinig brandstof Norris

RONDE 48/50: Norris heeft een probleem. Hij heeft te weinig brandstof, zo blijkt. Hij laat het tempo flink zakken. Zijn tweede plaats komt echter niet in de problemen, daarvoor is de marge met Russell te groot.

RONDE 50/50: Viva Las Vegas! Na winst in 2023 en het veroveren van zijn vierde wereldtitel in 2024 steelt Max Verstappen ook deze editie van de race in Las Vegas de show. Hij wordt door actrice Catherine Zeta-Jones als winnaar afgevlagd. Voor Verstappen is het zijn zesde zege van het seizoen.

Top-10: Verstappen, Norris, Russell, Antonelli, Piastri, Leclerc, Sainz, Hadjar, Hülkenberg, Hamilton.

De eerstvolgende race is komende week al: de Grand Prix van Qatar!

Uitslagen

