In 2026 keert de GP van Madrid terug op de Formule 1-kalender. Max Verstappen en consorten reizen in september van dat jaar naar een nieuw stratencircuit in de Spaanse hoofdstad. De lokale overheid begon afgelopen weekend alvast met aftellen, maar stuitte daarbij op protesten van bewoners. Niet iedereen ziet de voordelen van een stratencircuit in Madrid, met name de mensen die hun wijken straks in een Grand Prix-circus zien veranderen.

De president van de regio Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en de viceburgemeester van de hoofdstad, Inma Sanz, begonnen zaterdag met het symbolisch aftellen tot de eerste editie van de GP van Madrid. Op 13 september 2026 racet de Formule 1 immers voor het eerst op de gloednieuwe ‘Madring’. Dat feit werd gevierd met een speciaal evenement op het centrale Puerta del Sol-plein. Vijfenveertig jaar na de laatste race in de Spaanse hoofdstad hoopt de regio ‘de wereldhoofdstad van de autosport’ te worden.

‘Onze wijken zijn geen racebaan’

Niet iedereen was even blij met de festiviteiten. Het evenement werd verstoord door een groep demonstranten die de Formule 1 weg willen houden; volgens hen is er in Madrid geen plaats voor een GP. Gewapend met protestborden met de leus ‘Stop Fórmula-1 Madrid’, protesteerden zij tegen de komst van de koningsklasse. “Onze wijken zijn geen racebaan”, klonk het op het plein. Ook enkele Formule 1-liefhebbers plaatsen hun vraagtekens bij de introductie van een nieuw stratencircuit. De komst van Madrid betekent immers ook het verdwijnen van de Spaanse GP op het Circuit de Barcelona-Catalunya, een geliefde baan onder zowel fans als coureurs.

Het protest deed niet af aan het enthousiasme van de lokale overheid, die Madrid door middel van een eigen GP op de kaart wil zetten. “We willen van Madrid de wereldhoofdstad van de autosport maken”, aldus Ayuso. “Formule 1 is nu werkelijkheid.” Ze bedankte alle betrokken partijen die de sport naar de regio hebben gehaald. “Ik denk aan alle winkeliers, aan de belastingbetalers in Madrid, aan onze bezoekers, aan alle mensen die strijden voor het openbaar vervoer. Die infrastructuur stelt ons in staat deze topcompetitie goed te verwelkomen.”

Beelden van het protest op het Puerta del Sol-plein:

