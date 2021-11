Max Verstappen heeft op het Autódromo Hermanos Rodríguez opnieuw goede zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap door de Grand Prix van Mexico te winnen. De Nederlander verschalkte bij de start beide Mercedessen en kon vervolgens onbedreigd naar de zege rijden. Sergio Pérez kon zijn teamgenoot net niet helpen en kwam achter Lewis Hamilton als derde over de finish.

Met twee Mercedessen op de eerste startrij en de beide Red Bulls daarachter was de spanning op de grid om te snijden. De lange run naar bocht 1 werd veel besproken en ook de eventuele teamorders bij de twee teams, maar die konden na de eerste bocht al overboord gegooid worden. Max Verstappen had een prima start en koos de buitenkant voor de eerste bocht en haalde zo beide Mercedessen in, maar voor polesitter Valtteri Bottas volgde drama. De Fin kreeg een tik van Daniel Ricciardo en spinde midden op de baan. Bottas kon na een pitstop wel weer aansluiten, maar wel op de zeventiende plaats. In de chaos die ontstond vielen Mick Schumacher en Yuki Tsunoda uit na een tik met Esteban Ocon, die in de sandwich terechtkwam, met de safety car tot gevolg.

Na zijn sterke start mocht Verstappen het veld aanvoeren voor de herstart. Met de lange run naar bocht 1 in gedachten wachtte de Nederlander niet te lang en gaf al in het stadiongedeelte gas. Het was een slim moment, aangezien Lewis Hamilton op de tweede plek niet in de buurt kon komen voor een aanval. Hij sloeg direct een gat van een ruime seconde en Hamilton kon het tempo ook na de herstart niet volgen.

Achter de twee titelrivalen gebeurde er ook genoeg. Pierre Gasly was door de chaos bij de start naar de vierde plek geschoten, maar kon niet in de buurt komen van Pérez, die op zijn beurt ook een gat moest laten naar Hamilton. Antonio Giovinazzi was een van de grootste winnaars bij de start: hij sprong van de elfde naar de zevende positie, achter de beide Ferrari-coureurs en met Sebastian Vettel in zijn kielzog. Fernando Alonso meldde zich in de top tien na een strakke inhaalactie buitenom bij George Russell in bocht 1.

Hamilton meldde na veertien ronden al dat zijn banden snel grip verloren en dat was ook te merken aan het gat naar Verstappen dat alleen maar groter werd. “Deze jongens zijn duidelijk te snel voor ons”, liet hij ook aan zijn team weten op de boordradio, om vervolgens ook nog op te merken dat hij niet weg kon rijden van Pérez, die steeds op twee seconden van de Mercedes reed. Ondertussen waren de gaten door het gehele veld wat groter geworden en was het wachten tot de pitstops om de race weer wat op te schudden.

Die eerste kwam er van Hamilton, die in ronde dertig naar binnen kwam om zijn mediums in te wisselen voor de harde band. Op dat nieuwe setje was hij direct een stuk sneller dan Verstappen en dat merkten ze bij Red Bull ook op. Vier ronden later maakten zij namelijk een pitstop en het verschil was nog ruim zeven seconden bij het uitrijden van de pitstraat. In ronde 41 van de 71 maakte ook thuisheld Pérez een pitstop en sloot weer als derde aan.

Terwijl Verstappen zijn voorsprong alsmaar vergrootte werd Hamilton steeds meer onder druk gezet door Pérez. Aangespoord door het massaal aanwezige publiek zette hij grote stappen richting de zwarte Zilverpijl van de zevenvoudig wereldkampioen. Met tien ronden te gaan zat hij binnen de DRS-afstand en werd de jacht geopend. Pérez leek een aanval in te kunnen zetten, maar steeds kwam het er niet van. In de laatste ronde zat hij opnieuw binnen de DRS-afstand en liet zich in de spiegels zien, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats op slechts 1,1 seconde.

Ondertussen was Bottas naar binnen gegaan voor de zachte band om het bonuspuntje voor de snelste raceronde van Verstappen af te pakken om zo Hamilton te helpen. Daar slaagde hij in eerste instantie niet in doordat hij achter de Nederlander, die wat liftte, vast kwam te zitten en daarop besloot Mercedes hem opnieuw een pitstop te laten maken. In die allerlaatste ronde lukte het hem alsnog en bewees daarmee zijn teamgenoot dus een kleine dienst.

Na een dominante vertoning kwam Verstappen als eerste over de streep. Het is zijn derde zege in Mexico en zijn negende overwinning van het seizoen. Hij doet daarmee opnieuw goede zaken in de strijd om het kampioenschap. Met vier races te gaan staat Verstappen nu negentien punten voor op Hamilton. Pierre Gasly, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso en Lando Norris sloten de top tien af.

Volgende week keert de Formule 1 al terug voor de Grand Prix van São Paulo in Brazilië. Daar zullen de coureurs voor de laatste keer dit seizoen te maken krijgen met de sprintkwalificatie op de zaterdag.