Max Verstappen heeft in de bloedstollende kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico zijn zesde poleposition van 2022 veroverd. De Red Bull-coureur had met een rondetijd van 1:17.775 uiteindelijk een marge van drie tienden richting de teleurgestelde George Russell en Lewis Hamilton. Ferrari kwam niet verder dan de vijfde en zevende tijd.

Voor Mick Schumacher was het een kwalificatie om te vergeten: nadat hij in Q1 de zesde tijd noteerde viel hij terug tot buiten de top-vijftien door een geschrapte rondetijd vanwege het overschrijden van de track limits. In zijn laatste ronde verbeterde hij wel, maar hij viel alsnog af. Landgenoot Sebastian Vettel noteerde exact dezelfde tijd en sloot aan op de zeventiende plek. Voor Aston Martin en Williams was het opnieuw een pijnlijke kwalificatie. Lance Stroll werd achttiende maar start laatste door zijn gridstraf van Austin.

De verschillen in Q2 waren minimaal te noemen, met Daniel Ricciardo die een plekje in Q3 op een halve tiende misliep. Guanyu Zhou haalde het ook niet, net als Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Kevin Magnussen. Hij valt terug tot de laatste startrij door zijn gridstraf vanwege een nieuwe verbrandingsmotor.

In Q2 was al duidelijk dat de strijd om de poleposition zinderend zou worden. De top-vijf stond binnen acht honderdsten van een seconde van elkaar en elke duizendste zou dus het verschil kunnen maken tussen de pole en de vijfde plek. Na de eerste run in Q3 was het toch weer Max Verstappen die de voorlopige pole in handen had met een tijd van 1:17.947. George Russell kwam een tiende tekort terwijl Lewis Hamilton zijn derde tijd zag verdwijnen vanwege een track limit.

In zijn laatste run wist Verstappen nog twee tienden te vinden waardoor hij met 1:17.775 zijn zesde poleposition van het seizoen veroverde. Russell moest op drie tienden genoegen nemen met de tweede tijd, teamgenoot Hamilton was slechts vijf duizendsten langzamer. Sergio Pérez kon zijn thuispubliek niet op een pole trakteren en zal vanaf de vierde plek starten. Voor Ferrari was het een teleurstellende kwalificatie: Carlos Sainz eindigde vijfde, Charles Leclerc moest Valtteri Bottas voor zich dulden en start van de zevende plek.