Zandvoort is afgeladen dit weekend, elke dag zullen ruim 100.000 toeschouwers het circuit in de duinen overspoelen voor de Grand Prix van Nederland. Max Verstappen heeft een ruime voorsprong in het WK, doet hij er nog een schepje bovenop? Frank Woestenburg en Sjaak Willems zijn op het circuit aanwezig, volg hier vanaf donderdag ons liveblog.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email