Voor de tweede week op rij vormt de Red Bull Ring in Oostenrijk het onderkomen voor de Formule 1. Na de GP van Stiermarken, overtuigend gewonnen door Max Verstappen, is het deze week tijd voor de Oostenrijkse GP. Verslaggever Sjaak Willems is in Spielberg, volg hier het liveblog.

