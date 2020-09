Hamilton ruim de snelste in strijd om pole, Verstappen troeft Bottas af

Lewis Hamilton heeft op het Sochi Autodrom zijn 96ste poleposition veroverd. De Brit had een allesbehalve vlekkeloze kwalificatie, maar was desondanks Max Verstappen met een halve seconde te snel af. De Nederlander troefde in zijn laatste ronde Valtteri Bottas met een tiende af.

Hamiltons weg naar de poleposition verliep allesbehalve vlekkeloos: de Brit zag in Q1 en Q2 zijn eerste rondetijd afgepakt worden vanwege het overschrijden van de track limits. Het werd vooral spannend aan het einde van Q2, waar Hamilton net aan zijn snelle ronde bezig was terwijl Sebastian Vettel na een harde crash een rode vlag veroorzaakte.

De Brit moest met nog maar twee minuten te gaan (terwijl hij op de seconde nog net over de finish reed voor die laatste ronde) noodgedwongen op de zachte band zijn tijd rijden, waardoor hij een andere strategie heeft voor de race dan Bottas, die ruim zes tienden moest toegeven op Hamilton. Max Verstappen leek opnieuw vanaf de derde plek te starten, maar troefde Bottas met een tiende af in de allerlaatste ronde. Sergio Pérez en Daniel Ricciardo maakten het de Nederlander eerder nog spannend in Q3. Alexander Albon zal de race vanaf de tiende plek aanvangen.

Het was opnieuw een dramatische kwalificatie voor Ferrari; naast de crash van Vettel kwam Charles Leclerc tekort om door te gaan naar Q2 en zal vanaf de elfde plaats starten. Thuisrijder Daniil Kvyat sluit aan op de twaalfde plaats, gevolgd door Lance Stroll, George Russell en dus Sebastian Vettel.

In Q1 was het opnieuw vooral een strijd tussen de Haas, Williams en Alfa Romeo. Alleen George Russell wist van het bekende groepje door te gaan naar Q2. Kimi Räikkönen zal als laatste de Grand Prix van Rusland aanvangen nadat hij in zijn snelle ronde spinde.

(Volledige uitslag onder de foto)