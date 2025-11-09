De paraderondjes in de Formule 1 stellen doorgaans weinig voor. Max Verstappen en consorten stappen meestal in exclusieve bolides of speciale paradewagens om een ererondje te maken. De GP van Miami onderscheidde zich door alle teams een werkende LEGO-versie van hun Formule 1-auto te geven – met hilarische gevolgen. Ook in aanloop naar de GP van São Paulo zorgde het paraderondje voor vertier. Dit keer kregen de coureurs raceautootjes om mee over de baan te scheuren.

Een kleine twee uur voordat de GP van São Paulo van start ging, kreeg elk team een soort gemotoriseerde zeepkist toegewezen. Alleen thuisheld Gabriel Bortoleto beschikte over zijn eigen exemplaar, uitgevoerd in de kleuren van de Braziliaanse vlag. De overige coureurs moesten hun vervoermiddel delen, net als in Miami. Zo klom Max Verstappen achterin bij Yuki Tsunoda, terwijl Lando Norris zich achterstevoren liet vervoeren door Oscar Piastri. Charles Leclerc en Lewis Hamilton konden niet wachten om van start te gaan en kapten zelfs een interview op de grid af om er vandoor te scheuren.

Helemaal betrouwbaar waren de karretjes niet. Meerdere teams strandden onderweg, waaronder Aston Martin. Lance Stroll en Fernando Alonso kregen uiteindelijk een lift van de McLaren-coureurs – het papajakleurige wagentje zakte nog net niet door zijn assen toen het over de finishlijn hobbelde. Verstappen en Tsunoda pikten onderweg een gestrande George Russell op. De Nederlander en de Brit mogen dan geduchte rivalen zijn, maar achterin bij de Japanner hadden ze het zichtbaar naar hun zin. Bekijk de beelden hieronder.

