Pierre Gasly zorgt in de eerste vrije training voor een verrassing in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De coureur van Alpine blijkt de snelste in de openingssessie van het raceweekend in Jeddah. McLaren maakt als team de beste indruk, Max Verstappen is niet tevreden over het rijgedrag van de RB21 (negende).

Minder kans dan in Japan, maar meer dan in Bahrein; dat is het gevoel waarmee Max Verstappen naar eigen zeggen rondloopt in Saoedi-Arabië. De eerste sessie van het weekend belooft voor de Nederlander misschien wel wat goeds. Zowel Verstappen als teamgenoot Yuki Tsunoda meldt zich op mediumbanden al snel in de top zes, al kampt de regerend wereldkampioen met onderstuur als hij na een half uur de zachte banden onder de RB21 heeft laten schroeven.

Op die band verdwijnt het Red Bull-duo uit de top, waarna Verstappen zich in de slotminuten met mediumbanden weer richt op langere runs. Daarin klaagt hij over gebrek aan balans in de auto, zoals vaker dit seizoen het probleem van de RB21 is. De Nederlander eindigt als negende, voor wat dat waard is.

Pannenkoeken

Verstappen weet dat winnen bijkans onmogelijk zal zijn in Jeddah; McLaren is daar met Oscar Piastri en Lando Norris naar verwachting opnieuw oppermachtig. Toch is het in de persoon van Gasly iemand anders die de meeste indruk van iedereen maakt in de openingssessie: de Fransman zet zijn Alpine op P1. Hij is op de zachte compound de snelste coureur van de sessie.

‘De eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen’. zo luidt een oud gezegde. Dus veel zegt zijn prestatie in de vrije training in Saoedi-Arabië nog niet. Maar Gasly maakte in Bahrein vorige week ook al indruk met de vijfde plek in de kwalificatie (P4 op de grid) en een zevende plek in de race. Of een nieuwe stunt erin zit, zal de tijd leren. De tweede vrije training begint vrijdagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd.

