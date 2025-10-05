George Russell heeft op sublieme wijze de GP van Singapore op zijn naam geschreven. Het is zijn tweede zege dit seizoen. Max Verstappen eindigt, ondanks problemen met de wegligging, op P2. Daarmee loopt hij in de titelstrijd ietwat in op Lando Norris (derde) en Oscar Piastri (vierde). Feest is er desondanks voor McLaren: het team stelt zoals verwacht de constructeurstitel veilig.

De GP van Singapore in vogelvlucht:

RONDE 1/62: Polesitter George Russell gaat als een raket van start, Max Verstappen kan hem niet verschalken. Achter de Nederlander vechten McLaren-teamgenoten Lando Norris en Oscar Piastri om de derde plek; de Brit lijkt Verstapen licht aan te tikken en raakt daarna Piastri. Die is not amused en beklaagt zich daarover bij het team.

RONDE 6/62: De tendens in de openingsronden is duidelijk: Russell is rap op mediumbanden, Verstappen kan ondanks de zachte banden niet volgen. De achterstand van de Nederlander bedraagt al na zes ronden zo’n drie seconden. Ondertussen laat McLaren tot ongenoegen van Piastri weten dat ze even niks aan deze situatie kunnen en willen doen.

RONDE 12/62 Er gebeurt niet veel, dus even wakker blijven! We richten een blik op de subtop en het middenveld: Leclerc, Antonelli, Hamilton, Alsonso, Hadjar en Bearman vormen na de vier topcoureurs de rest van de top-10 op dit moment. Incidenten zijn vooralsnog uitgebleven in Singapore, waar de kans op een safety car toch echt 83 procent bedraagt. Stilte voor de storm dus wellicht.

RONDE 20/62: Daar is de eerste pitstop van Verstappen: van zachte naar harde banden. De Nederlander komt voor de neus van Alonso de baan op en heeft flink wat vrije lucht voor zich. Stampen maar dus, zou je zeggen. Dat doet hij vervolgens ook. McLaren meldde overigens al in ronde 17 dat Norris binnen moest komen, maar uiteindelijk besloot team hem toch op de baan te houden.

RONDE 28/62: Nadat Russell en Norris twee ronden eerder een foutloze pitstop hebben gehad, komt Piastri binnen voor zijn stop. En jawel, die duurt een stuk langer dan de bedoeling was. Eens kijken wat dit voor invloed heeft op de race… Top-vier: Russell, Verstappen, Norris, Piastri. En, stop de persen: we zien een inhaalactie: Bearman verschalkt Albon in een verder weinig spectaculaire race tot nu toe.

RONDE 44/62: Verstappen krijgt problemen met zijn bolide, de balans is zoek en hij heeft moeite de auto uit de muur te houden. Dat lukt gelukkig wel, maar Norris komt dichterbij. Die heeft ook zo zijn momenten gehad en ziet Piastri naderen. Russell laat in Singapore ook tijd liggen inmiddels, dus het venijn zit misschien wel in de staart. In het middenveld zijn ondertussen mooie gevechten tussen Hadjar en Alonso, Tsunoda en Colapinto en Bortoleto en Gasly.

RONDE 52/62: Norris en Verstappen wurmen zich door het verkeer, de Nederlander heeft de Brit in zijn nek hijgen. Het wachten is op een aanval van Norris, maar Verstappen zal er alles aan doen om P2 in handen te houden. Ondertussen komt ook Piastri dichter- en dichterbij… Aan kop is Russell amper in beeld, hij is soeverein onderweg naar zijn tweede GP-zege dit jaar (eerder won hij in Canada).

RONDE 56/62: Verstappen rijdt sterk rond op P2, het gaatje is steeds groot genoeg om Norris achter zich te houden. Die probeert zich wel op te lijnen voor een aanval, maar weet ook dat Verstappen de tweede plaats – zeker na het gekibbel op zaterdag – met hand en tand zal verdedigen.

RONDE 62/62: Russell komt in Singapore als eerste over de streep, de Mercedes-coureur wint op sublieme wijze. Verstappen houdt stand op P2, Norris moet weer eens zijn meerdere erkennen in de Nederlander. Piastri baalt nog van de beginfase en de slechte pitstop, maar wordt vierde. En: feest bij McLaren, want de constructeurstitel is een feit.

