De Formule 1 is op bekend terrein, op het Circuit de Catalunya-Barcelona in Montmélo wordt dit weekend de Grand Prix van Spanje verreden. Het zal het weekend van de updates zijn, iedereen brengt nieuwe onderdelen mee. Kan Ferrari terugslaan of staat Red Bull nog altijd voor? Verslaggever Daan de Geus is in Barcelona, volg hier ons liveblog.

