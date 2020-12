GP van Brazilië tot en met 2025 op Interlagos dankzij nieuwe deal

De GP van Brazilië zal ook de komende vijf seizoenen plaatsvinden op de Autodromo José Carlos Pace, beter bekend als Interlagos. Mede door een nieuwe promotor en steun vanuit Abu Dhabi sloot de Formule 1 een nieuwe deal voor de Grand Prix op het circuit in São Paulo.

In oktober leek het er nog op dat de Braziliaanse GP van São Paulo naar Rio de Janeiro zou verhuizen. Het F1-project in Rio stuitte echter op veel protest, onder meer vanwege de gevreesde milieuschade door het bouwen van een nieuw circuit. Die verhuizing komt er dus niet, want de Formule 1 kondigt aan een nieuwe deal te hebben gesloten met Brasil Motorsport, een nieuwe promotor van de Braziliaanse GP die gesteund wordt door een investeringsmaatschappij in Abu Dhabi. De race zal voortaan Grand Prix van São Paulo heten.

Door de nieuwe deal zal de F1 minstens tot en met 2025 racen op de Autodromo José Carlos Pace, beter bekend als Interlagos. “We zijn erg blij om met de stad Sao Paulo te blijven samenwerken en om met deze nieuwe promotor in zee te gaan”, reageert F1-ceo Chase Carey. “We kijken ernaar uit om Formule 1-fans in 2021 en de komende vijf jaar een spannende race te bezorgen op Interlagos.”

Ook Bruno Covas, burgemeester van São Paulo, is opgetogen met de deal. “Ik ben enorm blij dat Sao Paulo nog langer één van de belangrijkste evenementen ter wereld mag organiseren”, vertelt Covas. “We hebben er veel aan gedaan om de race te behouden.” De eerste race van de nieuwe deal wordt verreden op 14 november 2021.

