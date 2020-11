Liberty Media denkt na over kalender van 24 races met roulerende locaties

Liberty Media is van plan om de F1-kalender de komende seizoenen verder uit te breiden. De rechtenhouder van de F1 wil daarnaast ook rouleren tussen een aantal locaties. Dat vertelde Liberty Media-CEO Chase Carey aan RaceFans. “We verwachten de komende jaren naar een kalender met 24 races te gaan.”



De Formule 1 presenteerde vorige week een voorlopige kalender met 23 races voor 2021. 23 F1-weekends in een jaar zal een recordaantal zijn, maar Liberty Media wil in de toekomst nog meer races in een jaar. “Als we verder kijken dan 2021 is er nog steeds een groot enthousiasme bij de locaties over de hele wereld die de Formule 1 ontvangen”, vertelt Chase Carey, CEO van Liberty Media, aan RaceFans. “Veel locaties waar we dit jaar hebben geracet toonden grote interesse om opnieuw te organiseren en ook andere landen hebben meer interesse dan ooit.”

Volgens Carey is een kalender met 24 races dan ook een kwestie van tijd. “We verwachten de komende jaren naar een kalender met 24 races te gaan en zullen waarschijnlijk een paar races rouleren, zodat we plaats hebben voor een paar nieuwe partners. Maar dat aantal zal beperkt zijn, aangezien de langdurige overeenkomsten onze prioriteit blijven”, legt de Amerikaan uit.

Hoewel de kalender in 2020 door de coronacrisis in de war werd gestuurd, is dit seizoen een succes volgens Carey. “De fans gereageerden positief op de herziene kalender en nieuwe locaties”, stelt hij. “Hoewel veel sporten kampen met een daling van het aantal kijkers dit jaar, is ons aantal kijkers het afgelopen jaar bescheiden gestegen. Het is een solide prestatie om zo’n resultaten te behalen in een seizoen waarin Mercedes domineerde en Ferrari worstelde, terwijl zoveel andere sporten steile dalingen hebben gekend.”

