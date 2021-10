Max Verstappen heeft op het volgepakte Circuit of the Americas de poleposition voor de Grand Prix van de Verenigde Staten opgeëist. De Nederlander noteerde een rondetijd van 1:32.910 en was daarmee ruim twee tienden sneller dan Lewis Hamilton. Sergio Pérez kwam net tekort om Red Bull de eerste startrij te bezorgen.

Al voordat de kwalificatie begon was voor enkele coureurs duidelijk dat de kwalificatie geen belangrijke rol zou spelen. Sebastian Vettel, Fernando Alonso en George Russell hadden namelijk een gridstraf gekregen vanwege een volledig nieuwe krachtbron. Zij zullen daardoor achteraan starten terwijl Valtteri Bottas nog wel degelijk wat voor te vechten had met de vijf plaatsen gridstraf nadat hij zijn zesde interne verbrandingsmotor van het seizoen kreeg.

In de strijd om door te gaan naar Q2 sneuvelden met Nicholas Latifi, Kimi Räikkönen, Mick Schumacher en Nikita Mazepin de wat bekende namen, maar de zestiende tijd van Lance Stroll mag een teleurstelling genoemd worden. De Canadees was zeven tienden langzamer dan teamgenoot Sebastian Vettel en zal dus, net als de Duitser, ver achteraan het veld starten.

Foto: BSR Agency

Toch wel opvallend besloot Mercedes om in Q2 Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vroeg de baan op te sturen op de mediums, in de hoop dat zij de race dus op die bandencompound kunnen starten. Beide Red Bull-coureurs volgden het voorbeeld van de Mercedessen. Verstappen noteerde op die gele band de snelste tijd terwijl Pérez, net als Daniel Ricciardo, nog eens moest aanzetten nadat zijn eerste rondetijd geschrapt werd vanwege het overschrijden van de track limits.

De twee maakten het nog spannend voor zichzelf, maar konden uiteindelijk mee naar Q3. Dat gold niet voor Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi, Fernando Alonso en George Russell.

Na de eerste twee kwalificatiesessies leek het nog een lastig verhaal te worden voor Mercedes om mee te dingen naar de poleposition. Hamilton en Bottas oogden niet zo sterk als in de vrije trainingen terwijl Verstappen wat gewonnen leek te hebben, maar in Q3 zaten de Mercedessen er weer beter bij. Desondanks reden zij in hun eerste run op de zachte band een minder goede tijd dan Verstappen op de mediums in Q2 reed. De Nederlander zette een snellere tijd neer, maar moest daarna zijn eerste plek afstaan aan teamgenoot Pérez die net als in de trainingen weer met een minimale marge sneller was.

Hamilton kon in de laatste run zijn derde plaats verbeteren en sprong naar de eerste plaats, maar meerdere coureurs waren zich nog aan het verbeteren, waaronder Verstappen. De Nederlander was met name in de laatste sector snel en dook met twee tienden onder de tijd van zijn titelrivaal. Pérez had gehoopt Red Bull de volledige eerste startrij te bezorgen, maar moest genoegen nemen met de derde tijd. Hij was daarmee wel sneller dan Bottas, die zijn vierde tijd in een negende startplek ziet veranderen voor de race. Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda complementeerden de top tien.

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint zondag om 21:00 uur Nederlandse tijd.