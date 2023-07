De Grand Prix van Oostenrijk staat in ieder geval tot en met 2030 op de Formule 1-kalender. De organisatie maakte vandaag, enkele uren voor de start van de Formule 1-race, officieel bekend dat het nog tot 2027 doorlopende contract tussentijds met drie jaar is verlengd.

De race op de Red Bull Ring in Spielberg behoort tot de best bezochte races op de kalender, de laatste jaren vooral door een ware invasie van Nederlandse fans. Daarnaast staat de organisatie er goed op bij FOM, omdat men tijdens de coronapendemie de helpende hand toestak door zowel in 2020 als in 2021 twee races te organiseren. De Oostenrijkse Grand Prix geldt als de thuisrace van Red Bull Racing, het team van Max Verstappen.

Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, memoreerde tijdens de bekendmaking nog de invloed van de vorig jaar overleden mede-oprichter van Red Bull, Dietrich Mateschitz. “De visie en passie van Dietrich Mateschitz, een man die van onze sport hield, hebben dit allemaal mogelijk gemaakt. Het is een heel bijzonder moment en een eerbetoon aan hem dat we kunnen melden dat we nog zeker tot en met 2030 zullen racen op dit ongelooflijke circuit.”

