Verslaggever André Venema is ter plekke down under en blikt samen met Bas Holtkamp terug op de afgelopen dagen in Australië. Van een glaasje gin met Bottas buiten de baan tot de vrijdagsessies op de baan. Ook bespreken ze waarom de Formule 1 het format van de vrije trainingen wellicht wil aanpassen en waarom de monteurs niet meer in de hekken mogen juichen tijdens de finish. Dit en meer in deze update, mis het niet!

(Klik hier voor Spotify, iTunes, Google podcast of YouTube)



