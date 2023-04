Dat de populariteit van de Formule 1 zich niet alleen beperkt tot races in (West-) Europa en de Verenigde Staten, ziet ook de organisatie van de Grand Prix van Azerbeidzjan.

De race komend weekend op het Baku City Circuit is volledig uitverkocht, zo laat de lokale organisator Magsud Farzullayev weten: “We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat we een week voor de Grand Prix van 2023 alle tribunes hebben uitverkocht. Dit is een opmerkelijke prestatie en een weerspiegeling van het ongelooflijke harde werk en de toewijding van elk lid van ons geweldige team.”

Tijdschema: alle starttijden van de (sprintrace) Grand Prix van Azerbeidzjan

De Grand Prix van Azerbeidzjan staat sinds 2016 (het eerste jaar nog onder de naam Grand Prix van Europa) op de Formule 1-kalender en hoewel de race door de nauwe straten van de stad altijd spektakel biedt, stond het nooit echt hoog aangeschreven onder F1-fans. Maar die weten – mogelijk gedreven door het sprintraceformat – Bakoe dit jaar dus goed te vinden. “Dit jaar verwelkomen we meer fans uit meer landen dan ooit tevoren”, aldus Farzullayev. “We kunnen niet wachten om iedereen dit weekend te zien!”

Overigens is het totale aantal bezoekers in Bakoe beperkt. Vorig jaar kwam – verdeeld over drie dagen – 94.000 toeschouwers naar de Grand Prix, minder dan op één dag van de Dutch GP.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. In deze extra dikke Classic Special boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews over 100 jaar Grand Prix-racing. Met onder meer:



