Oscar Piastri heeft in een enerverende Grand Prix van Azerbeidzjan zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. De jonge Australiër van McLaren vocht in de straten van Bakoe verbeten duels uit met Charles Leclerc, die zich zaterdag nog had verzekerd van pole position. Max Verstappen wordt als vijfde afgevlagd en loopt slechts beperkte averij op in de wereldtitelstrijd. Zijn naaste belager Lando Norris finisht als vierde. In de slotfase is er een zware crash van Sergio Pérez en Carlos Sainz.

Hierbij, de GP van Azerbeidzjan in vogelvlucht:

RONDE 1/51: Max Verstappen is goed weg vanaf P6 en weet meteen een plekje te veroveren door Mercedes-coureur George Russell uit te remmen. Charles Leclerc en Oscar Piastri behouden hun kopposities, respectievelijk P1 en P2. Verder naar achteren wint Lando Norris drie posities, van P15 naar P12.

RONDE 7/51: Sergio Pérez en Max Verstappen worstelen al vroeg in de race met de staat van hun medium-banden, zo blijkt uit het radioverkeer. Verstappen klaagt even later ook dat hij geen grip heeft (‘zero bite’). Ondertussen bouwt Leclerc zijn leidende voorsprong op Piastri gestaag uit.

RONDE 8/51: Lando Norris rijdt de top-10 binnen. Gestart vanaf P15 (na een dramatische kwalificatie) weet hij Haas-debutant Oliver Bearman (de eenmalige vervanger van de geschorste Kevin Magnussen) te vervangen in een duel om P10. Norris laat weten dat zijn harde banden zich prima houden. De rondetijden van Russell schieten omhoog. Er schijnt een plastig tasje in een luchthapper gewaaid te zijn.

RONDE 13/51: Max Verstappen komt als eerste van de top-zes naar binnen voor nieuw (hard) rubber. De pitstop is wederom niet erg snel, waardoor hij net achter Ricchiardo terugkeert op de baan, op P10. Even later rijdt hij zijn voormalige Red Bull-teamgenoot eenvoudig voorbij.

RONDE 20/51: Oscar Piastri pakt de leiding in de race. De Australiër van McLaren gaat met DRS en een goede uitremactie op het lange stuk na start/finish voorbij aan Leclerc. De Monegask probeert wel meteen te counter, maar vooralsnog vergeefs. Pérez rijdt op P3, Verstappen op P7.

RONDE 24/51: Een adembenemend duel tussen Lando Norris en Max Verstappen om P6. Verstappen valt aan, Norris verdedigt met het mes tussen z’n tanden. De Nederlander verremt zich bijna en klaagt dat zijn remmen niet goed functioneren. Achter hem komt Russell snel dichterbij.

RONDE 34/51: Spannende gevechten in de voorste gelederen, Piastri moet alle zeilen bijzetten om Leclerc achter zich te houden, die op zijn beurt weer Pérez in zijn kielzog weet. Ondertussen strijden Norris, Verstappen en Russell verbeten om P5. Russell passeert Verstappen relatief eenvoudig.

RONDE 38/51: Norris komt vanaf P5 naar binnen voor zijn eerste pitstop en verruilt zijn harde banden voor de medium compound. Hij komt in zevende positie terug op de baan, 15 seconden achter Verstappen. Norris is echter aanzienlijk sneller.

RONDE 48/51: De achterbanden van Leclerc zijn op en moet Piastri laten gaan. In plaats daarvan moet hij alle zeilen bijzetten om P2 te verdedigen, met Pérez en Carlos Sainz vlak achter hem.

RONDE 49/ 51: Lando Norris weet met behulp van DRS Max Verstappen te passeren. Norris grijpt P6. Verstappen gaat naar binnen voor nieuwe banden.

RONDE 50/51: CRASH! Sainz en Pérez raken elkaar in een duel om P3 en gaan hard de muur in. Beide rijders zijn ongedeerd. Virtual safety car!

RONDE 51/51: Oscar Piastri wordt als winnaar van de GP van Azerbeidzjan afgevlagd! Leclerc eindigt als tweede, voor respectievelijk Russell, Norris en Verstappen. Opvallend verder is dat Franco Colapinto en Bearman in de punten eindigen, als respectievelijk achtste en tiende.

Uitslagen

