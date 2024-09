Met een overwinning voor zijn teamgenoot Oscar Piastri, de koppositie voor McLaren in het constructeurskampioenschap en zelf een vierde plek in de GP van Azerbeidzjan sloot Lando Norris zijn weekend in Bakoe zondagmiddag toch nog af met een glimlach. Norris: “We streven naar perfectie en dat was het niet, maar over de race hebben we niets te klagen.”

Ondanks een dramatische kwalificatie op zaterdag (eliminatie in Q1) en een vijftiende plek op de startgrid wist Norris in de WK-strijd toch nog in te lopen op WK-koploper Max Verstappen. Norris werd als vierde afgevlagd, één positie voor de drievoudig wereldkampioen van Red Bull Racing. Met nog zeven races en drie sprintraces te gaan is de achterstand van Norris op de Nederlander geslonken tot 59 punten. Norris ziet nog volop perspectief, zo benadrukte hij.

“We hadden hier een beetje pech”, aldus de Brit, doelend op zijn kwalificatieresultaat. ,,Maar we lopen langzaam maar zeker in. Er is meer nodig, maar dat kan nog komen. Er komt nog een flink aantal races aan en wij hebben de laatste races bewezen dat we overal goed presteren. We zijn overal snel en dat kunnen niet alle teams zeggen. Oftewel, het is een kwestie van ‘heads down and do well‘, hoofden omlaag en gaan!”

Norris: ‘Hadden eerste en tweede kunnen worden’

Norris bekende dat de sfeer binnen het team zaterdagavond niet geweldig was, nadat hij een goed resultaat in de race leek te kunnen vergeten. “We hadden in de kwalificatie pech met de gele vlaggen en het voelde ook oneerlijk, maar als zoiets gebeurt is het wel zaak om het snel achter je te kunnen laten. Natuurlijk, het blijft jammer, want we hadden hier eerste en tweede kunnen worden. De potentie is er immers. Gelukkig heb ik onderweg ook mijn rol als teamplayer kunnen vervullen door Oscar een dienst te bewijzen en Sergio Pérez even op te houden. Als coureur was dit een mooie race om te rijden.”

