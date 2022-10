De Grand Prix van Mexico blijft ook de komende jaren op de Formule 1-kalender. De organisatie van de race heeft het contract met de Formule 1 tot en met 2025 verlengd.

De Grand Prix van Mexico keerde in 2015 terug na een afwezigheid van 21 jaar. Het Autódromo Hermanos Rodríguez werd licht aangepast voor de moderne Formule 1-bolides en de race trok meteen veel fans. Ook dit weekend worden er 350.000 fans verwacht.

Het contract van de Grand Prix van Mexico liep dit jaar af, maar de race stond wel al op de kalender van 2023. Nu is duidelijk geworden dat de organisatie tot een nieuwe overeenkomst is gekomen met de Formule 1, waardoor het tot en met 2025 zeker is van een plek op de Formule 1-kalender.

“Ik ben zeer verheugd te kunnen aankondigen dat de Formule 1 nog drie jaar in Mexico-Stad zal blijven racen dankzij deze nieuwe overeenkomst”, zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali. “Elk jaar trekt de race een groot aantal gepassioneerde fans en de sfeer is ongelooflijk en ik weet dat iedereen enthousiast zal zijn over dit nieuws”, aldus de Italiaan.

Sinds de terugkeer van de Grand Prix van Mexico won Mercedes drie keer een race (Lewis Hamilton twee keer, Nico Rosberg één keer) en Max Verstappen namens Red Bull drie keer. In 2020 ging de race niet door vanwege de coronapandemie.