Een injectie van ruim 300 miljoen euro voor de lokale economie, een kijkcijferrecord op de nationale Amerikaanse tv en 243.000 toeschouwers in drie dagen: de inaugurele Grand Prix van Miami is begin mei 2022 meteen een hit. “Deze race mag je niet missen.”

Jarenlang hebben ze eraan gewerkt om een lang gekoesterde wens in vervulling te zien gaan. Voor het geld hoeven de bedenkers het trouwens niet te doen: Miami Dolphins’ eigenaar Stephen Ross en de topman van de footballploeg Tom Garfinkel zijn respectievelijk miljardair en miljonair. Maar op zoek naar nieuwe (commerciële) uitdagingen rondom de futuristische thuishaven van de Dolphins – het Hard Rock Stadium – wordt het idee voor een Grand Prix geboren. Nog ver voordat de Formule 1 in Amerika voet aan de grond krijgt.

Rechtenhouder Liberty Media omarmt Ross’ plan meteen. Miami past perfect in het verlangen naar verse, iconische locaties in de nieuwe wereld. Voormalig commercieel ringmeester Bernie Ecclestone probeerde New York meerdere keren (tevergeefs) te verleiden de Formule 1 er te ontvangen, de metropool in Florida is voor Liberty een minstens zo aantrekkelijk alternatief. Zon, zee, klatergoud en celebrities: Miami herbergt voordat er één rondje is gereden al de noodzakelijke ingrediënten voor een wereldwijde hype.

Rondom het immense Hard Rock Stadium is het Miami International Autodrome verrezen, een ontwerp van het Britse Apex Circuit Design. Een kabelbaan, namaakhaven met jachten, zwembad en het tegenwoordig onvermijdelijke reuzenrad geven het terrein een typisch Amerikaans showtintje. Ver weg van South Beach en het Art Deco district, Miami’s beroemdste toeristische trekpleisters. Dat wel. Miami Gardens, een fletse voorstad op een half uur van de metropool, is geen South Beach. Maar daar maalt niemand verder om. Net zo min als de potsierlijke jachten op het droge in de haven.

‘Beleving van de toeschouwers staat bij ons voorop’ Tyler Epp

In het eerste weekend van mei is de roem de Miami GP al vooruitgesneld. Het evenement is volledig uitverkocht, ticketprijzen variëren van 700 tot 10.000 dollar. Een stoet aan beroemdheden staat op de gastenlijst. De GP ademt geld en goud, ontpopt zich tot een grote geldmachine. Een stoel bij de Miami Dinnerparty in sterrenrestaurant Carbone bijvoorbeeld kost 3000 dollar.

Basketbalvedette LeBron James (LA Lakers) en de Britse talkshowhost James Corden hebben het er graag voor over. De energie die er bij de GP heerste is vergelijkbaar met die van een Super Bowl (jaarlijkse apotheose van de Amerikaanse footballcompetitie (NFL), red), stelt Tyler Epp, president van de Miami GP. Nog wat andere cijfers: gemiddeld besteedde een bezoeker voor de race bijna tweeduizend dollar in Miami.

Kijkcijferrecord

In totaal komen er over drie dagen 242.955 bezoekers naar het evenement: het best bezochte ooit in het Hard Rock Stadium. Ross verdient volgens de Orlando Sentinel met de GP in 72 uur meer dan met de kaartverkoop in een seizoen van alle thuiswedstrijden van de Dolphins. Ook zendgemachtigde ESPN profiteert van de race in Miami: die scoort dertig procent meer kijkers dan gemiddeld. Ruim 23 miljoen mensen schakelen in voor de live-reportages uit Florida.

“De eerste race was een groot succes”, concludeert Epp. “Ruim 240.000 toeschouwers bezochten het circuit voor een onvergetelijke ervaring. Door de enorme vraag hebben we de tribunecapaciteit voor het tweede jaar vergroot, zijn er nu algemene toegangskaarten (zonder tribuneplaats) beschikbaar en is er meer hospitalityruimte (onder meer op het kunstgrasveld in het stadion, red) gecreëerd. In alles wat we doen staat de beleving van de toeschouwers voorop om duidelijk te maken dat je deze race gewoon niet mag missen.”

Hoe fijnmazig de Miami GP was, bleek uit een prijs die Sports Business Journal de organisatie toekende. Het vooraanstaande zakenblad riep de Grand Prix uit tot het beste nieuwe Amerikaanse evenement van 2022. “We zijn trots op de impact van de GP op de lokale economie en de gemeenschap in Miami Gardens”, aldus Richard Cregan, CEO van de Crypto.com Miami Grand Prix. “We kijken ernaar uit om door te kunnen groeien en rekenen op een positieve impact voor de jaren die nog komen.”