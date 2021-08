De Grand Prix van Nederland zal voor alle Nederlanders gratis op tv te zien zijn. Telecombedrijf Ziggo maakt de uitzending van de Formule 1-race in Zandvoort beschikbaar voor iedereen, dus ook voor mensen die bij een ander telecombedrijf zitten.

Van donderdag 2 tot en met dinsdagochtend 7 september zijn alle zes Ziggo Sport Totaal-kanalen voor iedereen in Nederland tijdelijk te zien. Zo kunnen ook huishoudens zonder een Ziggo-abonnement, of de felbegeerde tickets voor de race, het hele raceweekend op Zandvoort thuis op tv volgen. Zo kunnen de fans thuis ook genieten van de extra uitzendingen van de talkshow Formule 1 Café, die dit keer live vanuit speciale locaties in en rondom Zandvoort komen.

“Als trotse aanbieder van Formule 1 in de afgelopen 9 jaar maken we dit nationale racespektakel op Zandvoort graag beschikbaar voor zoveel mogelijk fans”, zegt de directeur van Ziggo Sport, Will Moerer. “Laten we hopen dat heel Nederland een prachtige en spannende race ziet tussen Max Verstappen, Lewis Hamilton en alle andere coureurs.”

De Grand Prix van Nederland keert na 36 jaar terug op de Formule 1-kalender. De actie begint op vrijdag 3 september met de twee vrije trainingen die elk een uur duren. Zaterdag zal beginnen met de derde vrije training, waarna fans kunnen genieten van de kwalificatie. Op zondag 5 september gaat de race om 15:00 uur van start.

De Grand Prix ging vorig jaar niet door vanwege de coronapandemie, maar dit jaar heeft de race groen licht gekregen. Zo mogen er ook nog altijd tienduizenden fans plaatsnemen op de tribunes, al moesten er ook tienduizenden fans teleurgesteld worden vanwege de coronamaatregelen.

