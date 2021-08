Circuit Zandvoort draait op volle toeren ter voorbereiding op de Dutch Grand Prix. Met twee derde van de bezetting én een duidelijk coronaprotocol heeft sportief directeur Jan Lammers er bovendien alle vertrouwen in dat alles goed komt. “De Grand Prix kan doorgaan juist omdat we aan alle voorwaarden kunnen voldoen.”

Een kleine twee weken geleden was er witte rook: in tegenstelling tot in 2020 gaat de Dutch Grand Prix dit jaar wel door en zo keert de Formule 1 na 36 jaar afwezigheid terug naar Zandvoort. Niet, zoals zo gewenst, met een ‘vol huis’ van 105.000 fans per dag, maar met zo’n 70.000 stuks per dag en sluitende coronamaatregelen.

Lees ook: Formule 1 in Zandvoort gaat door met minder publiek

Om de manier waarop Circuit Zandvoort het aanpakt, is de afgelopen weken veel in de media – en door de politiek – gespeculeerd. Volgens sportief directeur Jan Lammers zijn de regels echter duidelijk, en voldoet de Grand Prix aan alle voorwaarden.

“Iedereen op de tribunes heeft een genummerde zitplaats”, vertelt Lammers FORMULE 1 Magazine. Mensen worden ook geacht daar zoveel mogelijk te zitten. “Ze mogen natuurlijk wat eten en drinken halen en naar de wc, maar daarna is het terug naar je stoel.” Zo is het streven het samenklonteren en rondkuieren te vermijden.

De vips worden binnen hun respectievelijke lounges verder ook ‘geplaceerd’ verwelkomd, verduidelijkt Lammers. Om de selecte groep mensen met vip-passen ontstond enige ophef nadat demissionair minister-president Mark Rutte Circuit Zandvoort openlijk waarschuwde dat ook zij niet vrij mogen rondlopen.

Lees ook: Zandvoort & ik: Marko over waarom Red Bull er in Zandvoort zaterdag al moet staan

Geen beren

Volgens Lammers is hier allemaal aan gedacht. Dat er ophef om dit soort zaken is, zegt hij, is ‘hoofdzakelijk een kwestie van perceptie’. De sportief directeur heeft verder vertrouwen in de getroffen maatregelen. “Iedereen die komt is of gevaccineerd of getest. Zo zijn we zo zeker mogelijk van een coronavrij publiek.”

“Dat we het zo konden organiseren en garanderen, is een belangrijke reden dat de Grand Prix doorgaat. We hebben aan alle voorwaarden kunnen voldoen.” Ziet Lammers zo nog beren op de weg voor de Dutch Grand Prix? Met een lachje, na alle ophef de afgelopen jaren: “Ach, ik zie geen beren, maar er springt er misschien nog wel een uit het bos.”

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.