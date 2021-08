In de rubriek ‘Zandvoort & ik’ vertellen prominente (ex-)coureurs en Formule 1-persoonlijkheden in de aanloop naar de Dutch Grand Prix over hun herinneringen aan het duinencircuit. Dit keer: Helmut Marko, die hoopt dat Zandvoort net als vroeger een hoogtepunt op de kalender wordt – vooral voor Red Bull.

“Ik weet nog dat ik in 1971 op Zandvoort was”, memoreert Marko in de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magazine. “Het was altijd een hoogtepunt op de kalender, met een heel enthousiast publiek”, zet hij over de Nederlandse Grote Prijs.

“De race werd toen altijd in de zomer gehouden, dus het weer was prima. Het waren altijd goede races op Zandvoort. Je hebt er goede restaurants, dat maakte het ook leuk!”, zegt Marko, die behalve een van de topmannen van Red Bull, tegenwoordig ook hotelier is.

Red Bull moet er gelijk staan

Wat het sportieve plaatje betreft, zo vervolgt Marko: “Moeten wij er met Red Bull voor zorgen dat we er gelijk staan tijdens de Grand Prix van Nederland. Zeker wat de kwalificatie betreft, want inhalen is er nog altijd heel moeilijk, doordat de baan zich er niet voor leent met al die bochten.”

“Ik ben in 2018 trouwens nog een keer op Zandvoort geweest bij de Max Verstappen-dag en ik was zeer verrast, want de pits en garages zagen er allemaal nog precies hetzelfde uit als toen ik er voor het laatst was in 1971, alleen iets meer verrot!” Marko wordt straks in september wat dat betreft wellicht nogmaals verrast, want Circuit Zandvoort heeft sinds 2018 natuurlijk een flinke opknapbeurt gekregen.

