Pierre Gasly heeft voor de Spaanse GP een gridstraf van zes plaatsen ontvangen, waardoor hij vanmiddag om 15.00 uur vanaf P10 moet beginnen in plaats van P4. In Q1 van de kwalificatie hinderde hij zaterdag eerst Carlos Sainz en later Max Verstappen. Per incident kreeg de Fransman van Alpine drie plaatsen aan de broek.

Opmerkelijk was verder dat George Russell geen straf kreeg voor het hinderen van zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. Beide coureurs raakten elkaar in Q2 van de kwalificatiesessie, op het rechte stuk van start-finish. Dat kwam doordat Russell naar links bewoog. Hierdoor ontstond lichte schade aan de voorvleugel van Hamilton. De stewards vonden het echter niet nodig hier een sanctie voor op te leggen. Russell ontving wel een waarschuwing. “Het zag er onnozel uit, maar het was gewoon een kwestie van miscommunicatie”, oordeelde Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Zie hieronder ook de reactie van Pierre Gasly op beeld na zijn onfortuinlijke kwalificatiesessie, die hem een gridstraf van zes plaatsen opleverde. En daaronder de reacties van George Russell en Lewis Hamilton.