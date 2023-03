Slecht nieuws voor Ferrari. Charles Leclerc heeft voor de Grand Prix van Saoedië-Arabië, komende zondag, een gridstraf van tien plaatsen gekregen. De terugzetting komt doordat Ferrari al voor de derde keer de control electronics in zijn bolide moet vervangen. Dat is maximaal tweemaal per seizoen toegestaan.

In Bahrein bleek de control electronics al een hoofdpijndossier voor Ferrari. In de ochtend voor de race werden deze componenten voor de eerste keer vervangen. Enkele uren later viel Leclerc met zijn SF-23 uit in de slotfase van de race. Na onderzoek bleek de oorzaak hiervan alweer bij de control electronics te liggen. Leclerc is de eerste coureur die dit seizoen een gridpenalty heeft ontvangen.