De eerste gridstraffen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn een feit. Red Bull-coureur Sergio Pérez en Alfa Romeo-coureur moeten vijf plaatsen op de startgrid inleveren.

Pérez, die in de laatste vier races hoopt de tweede plek in het kampioenschap veilig te stellen, heeft voor de race op het Circuit of the Americas een nieuwe verbrandingsmotor en uitlaat gekregen. De uitlaat valt nog wel binnen het reglement, maar de verbrandingsmotor is zijn vijfde van het seizoen waar er drie toegestaan zijn. Dat komt hem dan op een gridstraf van vijf plaatsen te staan.

Alfa Romeo heeft in de bolide van Guanyu Zhou enkel een nieuwe verbrandingsmotor geïnstalleerd. Ook voor hem is het zijn vijfde van het seizoen waardoor hij op dezelfde gridstraf van vijf plaatsen kan rekenen.

Naar verwachting blijft het niet bij deze twee coureurs. Naar verluidt is Ferrari van plan om Charles Leclerc een nieuwe verbrandingsmotor te geven, al melden Italiaanse media ook dat het om een compleet nieuwe krachtbron kan gaan.