Streamingplatform Videoland mag Viaplay Nederland overnemen, zo heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. De mediawaakhond verwacht geen nadelige gevolgen voor kijkers, de inkoop van sportrechten of de verkoop van advertentieruimte; na de overname zou er nog voldoende concurrentie overblijven. Voor Formule 1-fans betekent de deal dat de Nederlandse uitzendrechten van de koningsklasse in handen komen van Videoland.

De overname werd afgelopen zomer aangekondigd en omvat de sportrechten en programmering van Viaplay Nederland. Naast de Formule 1 gaat het om onder meer Premier League-voetbal, darts, hockey en andere sportwedstrijden. Met de uitbreiding van het aanbod is een bedrag van 142 miljoen euro gemoeid. Ook de circa vijftig medewerkers van Viaplay Nederland maken de overstap naar Videoland en moederbedrijf DPG Media.

Formule 1-licentie

De ACM benadrukt dat de sportlicenties een beperkte looptijd hebben. Na afloop worden de rechten opnieuw door de eigenaren op de markt gebracht, waardoor ook andere partijen de mogelijkheid krijgen om een bod uit te brengen. De huidige licentie voor de uitzending van de Formule 1 in Nederland loopt bijvoorbeeld in 2029 af. De overname betekent dus niet dat Videoland de races vanaf dat moment automatisch langdurig in handen houdt.

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Omdat DPG Media door de overname verder groeit, heeft de ACM ook gekeken naar de gevolgen voor de nieuwsvoorziening, opinievorming en advertentiemarkt. Volgens de toezichthouder blijft de impact op opinievorming beperkt, omdat Viaplay Nederland geen nieuwsplatform is en zich richt op een specifiek sportaanbod. Ook neemt het marktaandeel van DPG Media volgens de ACM slechts beperkt toe. Viaplay kampt al langer met een dalend aantal abonnees en wil zich voortaan volledig richten op Noord-Europa. De verkoop van de Nederlandse tak past binnen die strategie.

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