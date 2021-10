Nico Hülkenberg heeft zijn eerste meters in een Indycar-bolide gereden. De Duitse coureur testte tijdens de driver evaluation op Barber Motorsports Park voor Arrow McLaren.

De driver evaluation geeft teams de kans om coureurs in actie te zien die ze mogelijk een stoeltje willen geven. Hülkenberg kwam niet tot de snelste tijd, hij was zelfs de langzaamste van de vijf deelnemers. Naast de Duitser waren dat Ryan Hunter-Reay (Ed Carpenter Racing) en Indy Lights-coureurs David Malukas (Dale Coyne Racing), Kyle Kirkwood en Devlin DeFrancesco (beiden Andretti Autosport).

Foto: NTT IndyCar Series

De 34-jarige Hülkenberg reed in 2020 als invaller bij Racing Point zijn laatste Formule 1 Grand Prix. Dit jaar is hij reserverijder bij Aston Martin, de opvolger van Racing Point. Zijn laatste volledige seizoen werkte hij in 2019 af, bij Renault.

Overstap naar Indycar Series?

Onlangs liet Hülkenberg weten dat een terugkeer als volwaardig coureur in de Formule 1 er waarschijnlijk niet meer inzit. En dus is hij andere opties aan het bekijken. Een van die opties is in navolging van Romain Grosjean, Marcus Ericsson en Kevin Magnussen een avontuur in de Indycars.

Toch is het nog lang niet zeker of dat ook gaat gebeuren. Hülkenberg zelf was in het verleden niet altijd even positief over de Amerikaanse raceklasse. En Arrow Mclaren heeft voorlopig ook nog geen plaats. De twee auto’s die het volledige seizoen 2022 zullen rijden, zijn al bezet door Pato O’Ward en Felix Rosenqvist. Wel wil het team vanaf 2023 met drie auto’s een volwaardig seizoen rijden. Die derde fulltime auto wordt waarschijnlijk al ergens in het seizoen 2022 ingezet en dat zou dus voor Hülkenberg goed nieuws kunnen zijn.