Het einde aan het Formule 1-avontuur van Nico Hülkenberg lijkt er nu definitief te komen. De Duitser wilde graag terugkeren naar de Formule 1, maar gaf aan dat als hij in 2022 geen zitje zou hebben, hij verder zou zoeken. Nu geeft hij aan geen gesprekken te hebben met Alfa Romeo, de laatst mogelijke optie voor hem.

Eind 2019 verloor Nico Hülkenberg zijn stoeltje bij Renault. In 2020 stond de Duitser aan de zijlijn, al reed hij op Silverstone en de Nürburgring als vervanger van Sergio Pérez en Lance Stroll, die beiden positief testten op corona. Dit jaar is Hülkenberg actief als reserve- en simulatorcoureur bij Aston Martin, al was hij ook op zoek naar een fulltime-zitje voor 2022. “Als het nu niet gebeurt, dan is het hoofdstuk in de Formule 1 voor mij afgesloten.”

Nu lijkt er dus ook na 179 races een einde aan dat Formule 1-avontuur te komen. De 34-jarige Hülkenberg geeft in gesprek met het Duitse Bild aan dat hij geen gesprekken voert met Alfa Romeo, wat de laatst mogelijke optie zou zijn voor hem. “Er zijn geen gesprekken met Alfa Romeo”, geeft hij toe. “Dat zou de laatste optie zijn geweest voor een vast zitje in 2022 nu alle andere cockpits al vergeven zijn.”

‘The Hulk’ legt zich er wel bij neer dat er geen permanente ‘Hulkenback’ zal komen. “Het leven gaat door. Ik heb spannende verzoeken van andere raceseries en ik heb geen haast om een ​​beslissing te nemen. Ik zal alles op een rijtje zetten en kijken hoe het verder gaat”, aldus de Duitser.

Eerder dit jaar kwam het nieuws dat Hülkenberg in het vizier zou zitten van het IndyCar-team Ed Carpenter Racing, waar de Nederlandse Rinus van Kalmthout al rijdt. Mogelijk is de IndyCar dus ook een van de opties waar Hülkenberg het over heeft.

