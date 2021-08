Oud-Formule 1-coureur Nico Hülkenberg heeft gesprekken gehad met het Amerikaanse Ed Carpenter Racing, meldt Racer. De Duitser zou een overstap naar de IndyCar overwegen, mocht hij volgend jaar niet in de Formule 1 weten terug te keren.

Hülkenberg moest na het seizoen 2019 noodgedwongen vertrekken bij Renault, dat zijn contract niet wilde verlengen. Voor de Belgische Grand Prix dat jaar werd bekend dat Esteban Ocon zou terugkeren in de Formule 1 en dus het zitje van de inmiddels 33-jarige Duitser zou overnemen. Heel lang hoefde Hülkenberg echter niet te wachten op zijn eerste ‘Hülkenback’. Hij viel vorig jaar in voor Sergio Pérez bij Racing Point. De Mexicaan was positief getest en dus kwam Hülkenberg aangesneld voor twee races op Silverstone. De eerste race moest hij laten schieten door een motorprobleem die voor de race was vastgesteld, de tweede race verliep met de zevende plaats beter. Ook op de Nürburgring viel Hülkenberg weer in, dit keer voor de zieke Lance Stroll. Daar pakte de thuisheld een achtste plaats.

Het is nog maar de vraag wat de toekomst in het verschiet heeft voor Hülkenberg. De Duitser zit nog zonder zitje voor 2022, maar zou wel interesse hebben in een terugkeer naar de Formule 1. Hij zou op het lijstje van Williams staan, mocht George Russell naar Mercedes vertrekken. Hülkenberg is een bekende bij het team: in 2010 debuteerde hij voor de Britse renstal.

IndyCar-avontuur als alternatief voor Hülkenberg

Maar mocht het dan niet lukken om een zitje in de Formule 1 te bemachtigen, heeft hij nog wel alternatieven. Een daarvan zou de IndyCar zijn. Volgens Racer heeft hij namelijk al gesprekken gehad met Ed Carpenter Racing. Voor de Nederlander inmiddels een wat bekender team aangezien Rinus van Kalmthout, ‘VeeKay’, voor dat team rijdt. Het zou gaan om een deal voor de circuits en stratencircuits, dus geen ovals. Conor Daly, de huidig teamgenoot van Van Kalmthout, is ook nog in de race om het ECR-zitje te behouden, al moet hij wel nog genoeg geld op tafel leggen.

Mogelijk wordt Hülkenberg dus in 2022 de teamgenoot van VeeKay bij ECR, aangezien de Nederlander onlangs aan FORMULE 1 liet weten tevreden te zijn met waar hij zit. “Er is veel belangstelling van andere teams”, bevestigt hij, om gelijk te benadrukken dat hij zich goed voelt bij ECR en er lekker op zijn plek zit. “We zijn nu ook in gesprek met Ed over hoe het gaat en of iedereen tevreden is. Ik ben in elk geval blij met waar ik zit.”

Een andere Formule 1-coureur die de overstap maakte naar de IndyCar was Romain Grosjean. Zijn contract bij Haas werd niet verlengd en dus koos hij voor het Amerikaanse avontuur. Dat gaat hem vooralsnog zeer goed af. De Fransman staat slechts zestiende in het kampioenschap, maar is regelmatig vooraan het veld te vinden en pakte al een keer de poleposition. Ook hij sloeg de ovals over in zijn contract, al reed hij onlangs nog zijn eerste meters in de Dallara IndyCar op zo’n oval.