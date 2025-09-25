Ondanks twee dominante zeges van Max Verstappen op rij – tijdens de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan – is voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner nog niet overtuigd van een echte comeback van de Red Bull-coureur. Volgens de voormalig Haas-teambaas is McLaren momenteel simpelweg sterker, en zal Verstappen dit seizoen nog maar weinig overwinningen pakken.

Na enkele moeizame races voor de zomerstop heeft Max Verstappen zich overtuigend terug aan de top gemeld. Zowel in Monza als afgelopen weekend in Bakoe pakte de Nederlander pole position én de overwinning. Vooral in Azerbeidzjan was Verstappen foutloos, terwijl beide McLarens een matig weekend beleefden: Oscar Piastri crashte tweemaal en Lando Norris kwam op zondag niet verder dan een zevende plaats. De sterke vorm van Red Bull lijkt terug, maar niet iedereen is overtuigd.

McLaren is gewoon beter

Guenther Steiner ziet de komende weken somber in voor Verstappen. In de Red Flags-podcast temperde hij de verwachtingen: “Ik denk niet dat Max nog veel races gaat winnen dit jaar. Ik denk dat de McLarens dat wel gaan doen.” Volgens de voormalig teambaas ligt dat niet aan Verstappen zelf. “Hij hoeft niks fout te doen, maar ik denk dat de McLaren gewoon een betere auto is. McLaren had maar één slecht weekend.” Toch is Steiner vol lof over Verstappens kwaliteiten. “We zijn het allemaal over één ding eens: Max is de beste. Daar twijfelt niemand aan”, stelt de Italiaan. “Maar ik zou nog even afwachten hoe goed de updates van Red Bull echt zijn – vooral op een normaal circuit.”

