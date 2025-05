Zak Brown baarde opzien toen hij onlangs aangaf dat hij liever Max Verstappen de titel ziet winnen dan dat hij één van beide McLaren-coureurs de kans op het kampioenschap ontzegt. De Amerikaanse CEO weigert hiermee een eerste coureur aan te wijzen, omdat hij gelooft dat zowel Norris als Piastri meestrijdt om de wereldtitel. Onzin, denkt oud-teambaas Günther Steiner – hij verwacht dat McLaren binnenkort concrete afspraken moet maken over teamorders.

“Ik voel me daar goed bij”, zei Zak Brown over het niet afkondigen van teamorders. “Waarom zou je een coureur het kampioenschap ontzeggen als hij serieus kans maakt op de titel? Dat is helemaal niet goed. Als je twee coureurs hebt die eerste en tweede staan in het kampioenschap”, legde hij uit, “en het verschil tussen beiden is minder dan één tweede plaats, hoe kun je dan overwegen om één van hen een bijrol te geven? Dat gaan we gewoon niet doen.”

“Nee, daar geloof ik helemaal niets van”, reageerde Günther Steiner in de Red Flags-podcast. “Je wilt zoveel mogelijk winnen, dus natuurlijk maak je je ook druk om het coureurskampioenschap. Normaal gesproken is de coureurstitel een gegeven als je de beste constructeur bent, maar Max Verstappen heeft vorig jaar bewezen dat hij over een auto beschikt waarmee alleen hij kan winnen. Dat is de enige reden dat Red Bull toen verloren heeft.”

McLaren moet knopen doorhakken

In de nasleep van de tweede zege van Verstappen in 2025 suggereerde Steiner dat McLaren een beslissing moet nemen over wie ze de titel gunnen. Langer wachten heeft geen zin. De ex-teambaas vertelde wat hij zou doen als hij in de schoenen van Andrea Stella stond: “Ik zou de coureurs vertellen dat ze die titel moeten winnen, en dan kijken hoe ze reageren. Je moet wel duidelijk maken wat je doel is.”

“Ik zou wachten”, reageerde Steiner op de vraag of McLaren al in Monaco teamorders moet geven. “Het moet nog blijken hoe snel de Red Bull echt is. Maar je kunt niet te lang wachten, want dan is het te laat. Na de race zou ik ze vertellen: ‘Wie vooraan ligt, gunnen we het wereldkampioenschap’. Je laat dat niet aan de coureurs over. Het team heeft immers de cijfers en voert de simulaties uit. Dat moet in de komende races gaan gebeuren. Nog niet in Monaco – dat is echt de buitencategorie. Maar als straks blijkt dat Verstappen over meer snelheid beschikt, moet je wel knopen gaan doorhakken.”

