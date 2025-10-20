Max Verstappen opende met een nieuwe overwinning in Austin de jacht op zijn vijfde titel op rij. De afgelopen weken werkte de Nederlander al aan een inhaalslag, en nu het verschil met WK-leider Oscar Piastri nog maar 40 punten bedraagt, maakt hij een reële kans op het wereldkampioenschap. Oud-teambaas Günther Steiner beseft dat de achterstand nog vrij fors is, maar waarschuwt tegelijkertijd dat we de ‘Max-factor’ van Verstappen niet mogen onderschatten.

De overtuigende overwinning van Verstappen in Austin betekent dat de Nederlander een serieuze kans maakt op de rijderstitel. Hij werd geholpen door het feit dat Oscar Piastri – die al enige tijd in een vormdip lijkt te verkeren – niet verder kwam dan P5. Lando Norris liep ook verder in op zijn teamgenoot; dankzij zijn tweede plaats staat hij nog maar veertien punten achter de Australiër. Volgens Steiner zijn de titelkansen van Verstappen relatief klein, maar mag de viervoudig wereldkampioen nooit volledig worden uitgevlakt.

“Ik ben van mening dat zijn (Verstappen, red.) kansen erg klein zijn”, aldus Steiner. “Je kunt Max nooit helemaal afschrijven, maar als alles zo doorgaat, kan hij niet meer winnen.” Als Verstappen alle resterende Grands Prix wint en Piastri – de huidige WK-leider – continu tweede wordt, gaat de Australiër er nipt met de eindzege vandoor. Toch erkende Steiner dat Verstappen verrassend uit de hoek kan komen. “De races die hij heeft gewonnen, waren op snelle circuits – daar maakte de Max-factor echt het verschil. Ik moet denken aan Bakoe, waar die gast het gewoon wéér klaarspeelde.”

